No cae bien entre empresarios la amenaza de volver a una fase 0

El arquitecto Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes, dijo ayer que hay una gran parte de verdad sobre lo grave de la curva de contagios. “Creo que la ciudadanía en general tiene que hacer mucho más desde el punto de vista del cuidado”, subrayó.

Añadió que el Estado y el Gobierno también tienen alta culpabilidad en el aumento de contagios, debido a que no está ejerciendo como debe el control de los informales, en este caso bares, venta de bebidas alcohólicas, fiestas clandestinas y circulación en la noche.

Tavella remarcó que el otro punto que debe ser solucionado ya es el problema del transporte público. “Es una vergüenza cómo se maneja. Hay que darle una solución. El Parlamento también tiene gran parte de la culpa al no tratar el proyecto que sanciona al sector y de igual manera no se aprovecha que hay muchos vehículos escolares para paliar la situación”, enfatizó.

Apuntó que lo de la cuarentena cero está ahí latente si es que no se logra parar el alto contagio y más cuando aún se espera el resultado de los que fueron a vacacionar a Brasil y los que fueron al interior. “La situación es que todo está colapsado y si no hacemos nuestra parte y los controles no son eficientes, se volverá a la fase cero”, recalcó.

DUDA. Por su parte, el empresario gastronómico Juan Grassi sostuvo que el anuncio del Gobierno de que va a endurecer las medidas, “no va a tener resultado positivo”. Hizo un llamado fuerte a la responsabilidad de la gente para evitar ir de nuevo a una cuarentena estricta y poder seguir trabajando “porque ya no hay recursos para dar Pytyvõ a cinco millones de personas, pagar deudas a los bancos y nos queda que todos respetemos el cuidado”.

Adelantó que su sector no va a acatar más la medida de cierre de locales a la medianoche. Insistió en que la gente cuando sale respeta en los locales todos los protocolos y lo que correspondería es frenar a los que operan en el sector informal y clandestino.

Finalmente, Grassi lamentó que ”sin autoridad moral no se puede gobernar y Marito no tiene esa autoridad para gobernar”.