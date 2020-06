Niños se contagiaron porque los adultos llevaron el virus a la casa

Resistencia. Descubiertos de manera casual o por síntomas leves, los casos de coronavirus en niños de entre 0 y 10 años en el país no han tenido consecuencias graves ni tampoco posteriores hasta el momento. La mayoría se contagió con algún adulto que llevó el virus a la casa.

“Hay varios niños con cuadros respiratorios graves que incluso se internaron, pero dieron negativo al test de coronavirus”, contó el doctor Hernán Rodríguez, director de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública. Al igual que los niños, los adultos jóvenes también suelen presentar cuadros leves, reveló. “Vemos que el 80% de las personas diagnosticadas están entre 10 y 39 años. Eso explicaría por qué la letalidad es tan baja, porque la mayoría son adultos jóvenes y los niños menores de 10 años son los menos afectados”. La suspensión de las clases también ha contribuido a reducir el contagio entre los más pequeños, agregó el funcionario del MSP. Los niños que se infectan son los que conviven con adultos que tienen coronavirus, dijo. Como dato revelador, mencionó que uno de los protocolos que más tiempo demandó para su consenso fue el que debía aplicarse a la madre afectada por el coronavirus y con un niño muy pequeño. Entre los grupos de riesgo entre los menores, probablemente sean aquellos que padecen de cáncer o alguna enfermedad que supone el deterioro de las defensas del cuerpo. Los recién nacidos y de seis meses deberían tener también un especial cuidado, recomienda el infectólogo. “Pero estadísticamente hasta el momento no se ve un mayor riesgo en casos graves. Pero igual no hay que descuidar ese aspecto”, alertó. El doctor Guillermo Sequera, de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, coincide con su colega al señalar que los niños son los que menos se complican y los que presentan los menores síntomas con relación a otras franjas etarias. Muchos pacientes que padecieron la enfermedad mencionaron que habían perdido el sentido del olfato, entre otras consecuencias. En niños muy pequeños es difícil determinar que esto haya pasado. Sin embargo, en aquellos que pueden expresarse pareciera ser que el Covid-19 no ha dejado huellas. “En el país, hasta donde yo sé no hay ningún niño que tenga esas consecuencias”, señaló Rodríguez.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



Hay varios niños con cuadros respiratorios graves que incluso se internaron, pero dieron negativo al test de coronavirus.



Vemos que el 80% de las personas diagnosticadas están entre 10 y 39 años. Eso explicaría por qué la letalidad es tan baja, porque la mayoría son adultos jóvenes y menores de 10 años, que son menos afectados.

Hernán Rodríguez,

Enfermedades Transmisibles.



Tratamiento parecido a un cuadro con síntomas de gripe

El tratamiento que reciben los pacientes menores de edad se realiza en base a los síntomas, y es parecido al utilizado en los cuadros gripales, señaló el doctor Hernán Rodríguez. Para ellos se utilizan antifebriles o descongestivos dependiendo del estado del cuadro. Aclaró que en ellos no se aplican los antivirales que están siendo probados en los mayores en los ensayos clínicos. Los niños tampoco forman parte de las pruebas de los nuevos medicamentos contra el Covid-19.

Recordó que el coronavirus no tiene cura y que cualquier tratamiento que se dice que cumple tal fin no está avalado científicamente. Instó a cumplir las medidas de prevención como el lavado de manos y el distanciamiento social.