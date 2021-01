Niegan que salvataje a Lichi haya sido por pacto de impunidad

El diputado de Honor Colorado Raúl Latorre, como presidente de la Comisión Permanente del Congreso, se vio obligado a aclarar que el pedido de interpelación al presidente de Petropar, Denis Lichi, no fue incluido en la sesión de la Cámara de Diputados solo porque no alcanzaron los 12 votos necesarios, y no porque exista un pacto de colorados para que sea salvado.