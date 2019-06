Nicanor fustiga a medios que critican pacto en el Congreso

“Siempre hubo enfrentamientos estériles entre colorados y liberales. Tantos años de odio entre paraguayos solo trajeron pobreza al Paraguay. Esa cultura del odio y del enfrentamiento queremos acabar con una política de apertura, de diálogo, con todos los líderes políticos del liberalismo y la oposición. Sellamos la gobernabilidad, pero los periodistas siempre decían que el Paraguay se empobrece por el enfrentamiento de sus líderes y hoy que el presidente de la República firma acuerdos con liberales y colorados, hoy creen que los pactos son una debilidad. Ya no saben lo que quieren, no se les entiende, estamos en un proceso de transformación, tenemos que trabajar todos juntos”, sostuvo.

Queja. Por otro lado, un joven dirigente colorado interrumpió ayer el acto oficial del presidente Mario Abdo Benítez para reclamar la falta de medicamentos y profesionales en el hospital de San Ignacio, Misiones.

Diego González aprovechó la presencia del mandatario y su comitiva para escrachar al consejero de Yacyretá Víctor Bebeto Almirón, quien desde que asumió el cargo no contesta su celular. “Hoy me atrevo a venir a este lugar para contar nuestra realidad. Nuestros campesinos vienen y no encuentran medicamentos, ni un análisis de sangre no se puede hacer en nuestro hospital”, sostuvo.