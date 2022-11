Nicanor dijo que Cartes está acorralado

“No puede ser candidato alguien que no puede salir del país y que está acorralado por la comunidad internacional”, aseveró, haciendo referencia a Cartes, quien fue declarado como persona significativamente corrupta por Estados Unidos.

Añadió que el cartismo llevó a la ruina a la ANR y que se precisa de un partido que reciba y escuche a los dirigente.

Arnoldo Wiens no anda colgado del saco ajeno de nadie, agregó Nicanor, en referencia a Santiago Peña.

Dijo que Peña no conoce al Partido Colorado y “cambió de pañuelo en una siesta para no perder el cargo”, recordando el momento que se dio su pase tras una convención donde Cartes lo afilió a la ANR. “Sueño con una Junta de Gobierno con el presidente Mario Abdo Benítez”, expresó el ex gobernante.

Sostuvo que “Mario Abdo gobernó el país en los peores momento, en la pandemia, en la sequía, conspiraciones, juicio político, y nunca se entregó”.