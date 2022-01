Ni palada inicial tiene la mitad de 79 escuelas abandonadas

La empresa, propiedad de Alberto Palumbo y con representación legal de Felipe Nery Huerta, también demandó a la entidad estatal, denunciando la falta de pagos en tiempo establecido para dar continuidad o para empezar las tareas que no se iniciaron luego de más de un año de la adjudicación.

El MEC pagó como anticipo G. 6.475 millones del total de G. 30.000 millones que adjudicó a la compañía, que también tiene conflictos similares con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) por obras en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

Por este caso con la Dinac, fuentes de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) sostienen que tanto Palumbo como Huerta tienen vínculos cercanos con el vicepresidente y candidato a la presidencia del 2023, Hugo Velázquez. Solo durante este periodo de Gobierno, EISA se alzó con más de G. 270.000 millones en obras públicas con varios entes.

El representante legal de la empresa, Felipe Huerta, se negó a responder sobre el caso de la denuncia de la cartera educativa y sobre las demás acusaciones.

Mientras, el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, admitió días atrás que no todos los centros educativos están en condiciones para el arranque del año el 21 de febrero próximo.

En el MEC no brindan información sobre el estado general de infraestructura escolar. El estudio más reciente del Observatorio Educativo Ciudadano indica que 6 de cada 10 escuelas o colegios requieren de refacciones, construcciones de aulas, mobiliario o servicios sanitarios.

El Sinadi asegura que 3.500 instituciones son las que están en mayor riesgo en todo el país, principalmente en Central y el interior del territorio nacional.

sin solución. Los estudiantes organizados lamentan que se abra otro año lectivo con los problemas de siempre en infraestructura.

En los encuentros de la Mesa de Trabajo Estudiantil (MTE), las promesas de las autoridades son tan vacías como las obras abandonadas por EISA.

“Cuando nos reuníamos con el ministro (Brunetti), nunca tocamos muy a fondo lo de infraestructura, pero su respuesta siempre era que iban a tratar de solucionar eso; siempre eran promesas”, apuntó Tobías García, vocero de la Unión de Centros de Estudiantes (Unepy).

Agregó que ahora que van a volver, nuevamente hay centros educativos que se caen a pedazos.

El titular del Sinadi, Miguel Marecos, afirmó que lastimosamente miles de estudiantes tendrán un inicio lectivo diferente porque sus aulas no están habilitadas.

En el caso de las 79 escuelas con obras abandonadas, son 25.000 los alumnos y alumnas afectados.

Acepta. El titular del MEC, Juan Manuel Brunetti, admitió días atrás la necesidad que afrontan en infraestructura.

El funcionario alegó que no cuentan con recursos económicos para atender esta problemática y que durante la pandemia toda la inversión fue para salud.

“Lastimosamente no tenemos todos los recursos para resolver todas las situaciones. Cuando me hablás de un techo caído, me hablás de reparaciones y eso cuesta recursos”, remarcó.

Pero también alabó las obras en salas de clase que dijo que se emprendieron durante este periodo de Gobierno.

“Hemos iniciado 354 nuevas aulas; nosotros tenemos en la unidad ejecutora de proyectos una inversión que nos permite inaugurar un aula por día hasta el final de mandato de este Gobierno”, comentó durante un recorrido en una escuela de Ypacaraí.

Brunetti expresó que antes del 21 de febrero recorrerá institutos que sí están en condiciones.



EDUCACIÓN EN EMERGENCIA



CONFLICTO. Ministerio de Educación y firma EISA entablaron demandas por supuesto incumplimiento de contrato.



