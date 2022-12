Netflix y HBO Max, con 14 nominaciones en los Globos

La quinta temporada de The Crown (Netflix), la exitosa miniserie Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix) y la segunda entrega de The White Lotus (HBO) acumularon 4 candidaturas cada una, aunque la comedia Abbott Elementary (ABC) fue la producción más nominada con 5 menciones.

La serie limitada Pam and Tommy y la segunda temporada de la comedia de Only Murders in the Building, ambas de la plataforma Hulu, se embolsaron también 4 nominaciones. En su intento de dotar de transparencia y savia nueva a la institución, la HFPA amplió su plantilla de 87 a 199 miembros y esto hacía presagiar que las nominaciones para su nueva entrega serían totalmente impredecibles.

La sorpresa no se hizo esperar y The Lord of the Rings: The Rings of Power (Amazon Prime Video), una de las favoritas para la categoría de mejor serie de drama, quedó fuera de la carrera a los Globos de Oro. The Crown (Netflix), que ya arrasó en 2021 con cuatro premios, competirá con Better Call Saul (AMC+), House of the Dragon (HBO Max), Ozark (Netflix) y Severance (Apple TV+) en este apartado.

MÁS NOMINACIONES. Por su parte, Emma D'Arcy (House of the Dragon), Laure Linney (Ozark), Imelda Staunton (The Crown), Hilary Swank (Alaska Daily) y Zendaya (Euphoria) competirán por la versión femenina de este apartado.

Por otro lado, el reconocimiento a la mejor serie de comedia o musical se decidirá entre la producción más nominada, Abbott Elementary (ABC); la ganadora de la última edición, The Hacks (HBO Max); la aclamada The Bear (FX); el éxito de audiencia de Wednesday (Netflix) y Only Murders in the Building. Esta última serie aporta dos nombres, el de Martin Short y Steve Martin, para alzarse con el premio a mejor actor cómico en una reñida lucha con Donald Glover (Atlanta) y Bill Hader (Barry), además de la gran actuación de Jeremy Allen White en The Bear.

The Banshees of Inisherin, del director angloirlandés Martin McDonagh, encabeza con ocho nominaciones el certamen. Al filme protagonizado por Colin Farrell le sigue Everything Everywhere All at Once, de Dan Kwan y Daniel Scheinert, con seis nominaciones, mientras que Babylon, de Damien Chazelle, y The Fabelmans, de Steven Spielberg, continúan como favoritos al haber alcanzado cinco candidaturas cada una. Las películas que competirán por el Globo de Oro a la mejor cinta dramática son Avatar: The Way of Water, Elvis, The Fabelmans, Tár y Top Gun: Maverik. EFE



Más datos

Los Globos de Oro intentan recuperar el prestigio y la relevancia mediática tras las acusaciones de irregularidades financieras, éticas y la falta de diversidad en su plantilla, que ocasionó que la pasada entrega no fuera televisada. La gala se llevará a cabo el 10 de enero en el hotel Hilton de Beverly Hills (California).