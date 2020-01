Nenecho centrará su acción en reparar las calles y combatir la basura pública

–¿Intendente, qué es lo que prevén hacer en un año?

–Somos conscientes de que el tiempo es corto y que hay muchísimas cosas por hacer. Nos enfocamos en dos objetivos fundamentales: reparación de calles, que ya estamos haciendo, y recolección. Los contribuyentes se quejan de la falta de retiro de la basura pública. Vamos a designar fiscalizadores para puntos de vertederos clandestinos, que estamos identificando. Amén de eso no podemos estar ajenos a falencias y necesidades que existen en distintas dependencias. Estamos recorriendo, escuchamos y vemos qué podemos hacer. El tiempo es corto igual que los recursos. Al menos cumplir con la mitad de lo que nos piden, lo más urgente.

–¿Cómo piensan actuar con los infractores?

–Habrá tolerancia cero con la basura. Iremos analizando los medios legales para incluso llegar al decomiso de motocarros en caso que sean pillados in fraganti. Hay muchos que se dedican a retirar desechos de las casas, pero dejan su carga en la vía pública, lo que después se convierte en vertederos. Vamos a combatir eso con toda la fuerza legal.

–La amenaza de una epidemia de dengue más grave que las anteriores está en su inicio. ¿Cómo están encarando el tema?

–Estamos armando un operativo gigante con el Gobierno, una alianza con la Gobernación de Central, Ministerio de Salud, Emergencia Nacional y pondremos todas las herramientas en este combate. Tenemos información de que la epidemia será bastante fuerte. Presentamos una acción para tener la potestad de ingresar a predios particulares para eliminar criaderos. Y la multa también será implacable y alta para los infractores.

–¿Qué planes tiene para recuperar el microcentro?

–Estamos tratando de reactivar la zona. Tenemos conversaciones con el ministro de la Secretaría Nacional de Cultura, porque hay muchos edificios históricos en la zona. También nos reunimos con propietarios de locales comerciales. Aquí haremos una alianza público-privada para lograr esa recuperación. Apuntamos a incentivar que la gente quiera ir de nuevo al centro que por el estado de dejadez que tiene ya no es atractivo.

–El estacionamiento es fundamental. ¿Tiene algún plan de ordenamiento y tarifado para la zona céntrica?

–Tenemos las manos atadas porque estamos en demanda en un laudo arbitral con Parxin. Solo una vez que se defina, que ojalá sea pronto, podremos adoptar las decisiones que correspondan para dar una solución a ese tema.

–¿En lo que respecta a la depuración del funcionariado municipal, además de las desvinculaciones que otras medidas están previstas?

–Estamos haciendo control profundo que involucra a todos los empleados. Si es necesario designaremos más fiscalizadores para esa tarea. No toleraremos a personas que no trabajen o a planilleros. Reasignaremos tareas para quienes no tengan funciones y si no quieren ceñirse a las reglas, serán desvinculadas.

–¿La intervención en el Mercado de Abasto arrojó algo en concreto?

–Todavía no tenemos todos los informes. La intervención continúa. Pero sí hay documentos y claros indicios de venta irregular de casillas. Di la orden a Asesoría Jurídica de remitir los antecedentes a la Fiscalía. Tenemos evidencia de que las casillas se vendían a montos que oscilan entre los G. 20, 30 y 40 millones.

–Hay pronósticos de inundación para los próximos meses. ¿Qué planes tiene para evitar que damnificados ocupen espacios públicos, los cuales terminan profundamente degradados?

–Hemos dado instrucciones precisas a la directora de Gestión de Riesgo, Nidia López, para estudiar y buscar un lugar que sirva de refugio para las familias ribereñas en caso de que venga una crecida. Debemos prepararnos ya para enfrentar esa situación y evitar que nos tome de sorpresa como ha venido ocurriendo. Aquí no se programa ni se planifica la salida de los damnificados y eso deriva en la ocupación y destrucción de espacios públicos y áreas verdes y categóricamente no estamos de acuerdo con eso. Ya estamos viendo lugares y la posibilidad de alquilar predios para reubicación de esa gente.

–¿Piensa completar lo que resta de este mandato municipal o renunciará para pugnar por el cargo de intendente?

–No quiero desviar la atención en este momento de la función que estoy cumpliendo. Si pienso en lo político me voy a distraer mucho en hacer campaña política propiamente dicha y voy a descuidar la gestión que es mi principal objetivo. Me he comprometido con la ciudadanía y es un pacto con la gente de mejorar y recuperar Asunción, a pesar del corto tiempo que tenemos. No quiero pensar en lo político ahora, ya que me va a sacar el foco de lo que tengo trazado.

–Cateura está colapsada. Ya se debe pensar en otro sitio de disposición final. ¿Qué piensa hacer con el contrato que tiene Empo para el manejo del vertedero?

–Pedimos a nuestra Asesoría Jurídica que tome los recaudos legales correspondientes en cuanto al ingreso de basura de otros municipios a Cateura. Ver que eso se suspenda si es posible, a través de mecanismos legales. El espacio que se tiene en el vertedero ya es escaso. También estamos a resultas de un laudo arbitral en una demanda que tenemos con esa empresa. No obstante, estamos haciendo los controles correspondientes y tomamos cartas en el asunto. Un equipo jurídico y técnico fue a constatar a Cateura situaciones que no son nada beneficiosas para Asunción, que es la falta de espacio. Los recolectores pierden hasta una hora para hacer la disposición final.

–¿Temen una demanda en caso de rescindir con TX?

–Tomamos los recaudos necesarios para suspender ese contrato. Tuvimos conversaciones con propietarios del Consorcio TX y demostraron su predisposición para que las decisiones que se tomen sean en beneficio de la ciudadanía. Son conscientes de que su actuación no es perjudicar sino encontrar una salida que beneficie a todas las partes.

–Hay varios juicios promovidos contra la Comuna capitalina que ponen en riesgo el patrimonio municipal. ¿Se están tomando las medidas para revertir esa situación?

–Lastimosamente por malas decisiones de otras administraciones nos encontramos con demandas millonarias. Pero pondremos toda la atención y esfuerzo para que el contribuyente no pague platos rotos.