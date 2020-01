Nenecho afirmó que halló funcionarios con “sueldos siderales”

Al ratificar que no apañará a ningún planillero en el año de administración que le queda, el intendente Nenecho Rodríguez afirmó ayer que encontró funcionarios que fueron contratados con “salarios siderales” que ni siquiera cuentan con una función específica dentro de la Comuna capitalina.

Ante personal de los tres camposantos de Asunción, el jefe comunal dijo que sabe que hay personas en el personal municipal “que solo viene a marcar después de haber estado en sus casas bajo aire acondicionado”.

Indicó que buscarán la forma de identificar a esta gente para proceder a su desvinculación del Municipio, ya que ello deriva en la falta de confianza de los contribuyentes que no pagan en tiempo y forma y que ello a su vez hace que no se pueda cumplir con los haberes de los empleados que sí trabajan.

“No tengo compromiso con nadie. Esto no tiene color. No importa si es colorado, azul o el color que sea. Es algo que se debe erradicar. No voy a tolerar a ningún planillero”, sostuvo.

Resaltó que buscarán el mecanismo de hacer una reestructuración del funcionariado de la Comuna asuncena, de manera a contar con una mayor cantidad de personal operativo y no solo de oficina, porque hay mucho por hacer en la capital en materia de reparación de calles, limpieza de la ciudad y otros problemas sobre los que la ciudadanía reclama solución.