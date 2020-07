Ñemby, sin lavatorios ni medidas sanitarias

¿Lavado de manos? Este local comercial en Ñemby no cuenta con un lavadero.

El aumento de los infectados con coronavirus (Covid-19) va de la mano del relajamiento de las personas en aplicar las medidas sanitarias como el lavado de manos, el uso de barbijos y el distanciamiento físico. Similar panorama al de la ciudad de Luque, se tiene en Ñemby.

En un recorrido por la zona céntrica de este distrito de Central, que tiene 16 casos activos, el relajamiento es la constante. Hay locales comerciales que no disponen de un lavatorio. El movimiento de personas y vehículos es un caos. Las personas no respetan el distanciamiento físico y usan el barbijo debajo del mentón, si lo tienen. En la plaza de la ciudad, la gente se relaja al máximo, incluso algunos comparten tereré y no usan tapabocas. ¿Y LA PREVENCIÓN? El relajamiento ante las recomendaciones para prevenir el Covid-19 está relacionado con el estado anímico, la poca tolerancia al encierro, el desempleo y la crisis económica, según el doctor Tomás Mateo Balmelli, infectólogo. Añadió que hay que adaptarse a la nueva normalidad modo Covid-19 de vivir. “Hay una conjunción de cosas. Apremia mucho la parte económica. Hay un alto índice de desempleo, muchos negocios que están clausurando. Eso conlleva a una alteración social. Por el otro lado, el estado anímico de la gente está llegando a poca tolerancia, estamos muchos meses encerrados”. El comportamiento de la curva va a depender de la ciudadanía y de la respuesta sanitaria, que tiene que ser rápida y oportuna, señaló. “Si uno mira la curva, se está observando que el crecimiento es lento, paulatino, pero constante. El comportamiento de esa curva va a depender única y exclusivamente del comportamiento ciudadano, cada quien que tenga la conciencia social de cuidarse, evitar la aglomeración, seguir manteniendo el distanciamiento físico y social. Evitar toda actividad social que sea superflua, seguir las medidas sanitarias del lavado de manos y el uso de tapabocas”. El viceministro de Atención Integral a la Salud, doctor Juan Carlos Portillo, señaló que “hay preocupación por la relajación general. Sobre todo si tenemos en cuenta que en la fase 4 se prevén más libertades”.



