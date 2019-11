Negocios fracasan por falta de capital y de conocimiento

Durante la presentación de la Clínica Emprendedora, basada en la encuesta realizada por la Asepy, su vicepresidenta, Josefina Bauer, señaló que 7 de 10 emprendedores utiliza dinero de sus emprendimientos, mientras que el 44% carecía de conocimientos para emprender; el 31% no sabía de impuestos y legislaciones tributarias; el 27% no contaba con conocimientos legales; el 19% dijo que no sabía contratar a personas o ignoraba las normativas legales en relación con los colaboradores; y el 15% alegaba que no sabía o le costaba lidiar con las personas que trabajan para ellos.

Fracaso. También la encuesta reveló que el 62% de los emprendedores encararon un negocio que no prosperó; mientras que el 62% de los encuestados señalaron que tuvieron dificultad con el flujo de caja en los últimos años (no disponer de dinero para pagar a terceros). En tanto que 7 de cada 10 emprendedores nunca cobraron aguinaldo; y 4 de cada 10 dijeron que nadie quiso prestarle dinero para emprender. Sobre los trámites pendientes, el 21% alegó no contar con patente; el 10% no realizó la presentación de sus papeles ante IPS, y el 9% no contaba con constancia de RUC. Un dato alentador en contrapartida a estos porcentajes dio cuenta de que el 55% manifestó estar al día con sus trámites.

En cuanto a las condiciones del mercado, el 35% alegó competencia desleal; y el 28% tiene clientes con condiciones de pago a largo plazo.