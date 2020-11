“Necesito recuperar mi vida, que la sociedad me dé una oportunidad”

En el aire. Araceli Sosa estuvo ayer en los estudios de Radio Monumental 1080 AM.

A seguir. Si bien su absolución aún no quedó firme, Araceli ya se enfoca en recuperar su vida, un trabajo para su sustento y la de su familia; para eso solo pide una oportunidad.

“Es una carga inmensa que me estoy sacando. Necesito recuperar mi vida y que la sociedad me dé una nueva oportunidad. Volver a conseguir un trabajo es mi primer desafío”, expresó Araceli Sosa ayer, en entrevista con la Monumental 1080 AM, un día después de ser absuelta de culpa y pena por un Tribunal de Sentencia en los cargos que el Ministerio Público le atribuían por el quíntuple homicidio ocurrido en Asunción. En este caso fue condenado Bruno Marabel con la máxima pena, 30 años de prisión más 10 años de seguridad.