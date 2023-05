Narváez dice que Erico no le pidió dinero para Marset

“En el momento en que estábamos hablando para que él venga (a la bancada) él había manifestado que tenía algunos problemas económicos y si le podíamos ayudar a gestionar algún préstamo, cosa que a mí nunca me habló del motivo, y eso fue todo, no hubo una insistencia de su parte”, dijo ayer Narváez minimizando la situación y la denuncia arrimada por Osorio. “Recordemos que yo no tengo el mismo nivel de intimidad en la relación que sí tiene el senador Osorio con Galeano”, arremetió.

“A mí en ningún momento me mencionaron el nombre de esta persona, yo desconozco ese hecho y supongo que no habrá tenido expectativa de que yo le preste USD 500 mil”, expresó.

La Fiscalía imputó a Galeano por lavado de dinero, principalmente por la millonaria compraventa de un inmueble que pertenecía al diputado y que está ubicado en Altos. Los fiscales sostienen que el dinero es proveniente del crimen organizado. También fue procesado por asociación criminal, debido a que una aeronave que es propiedad del parlamentario era presuntamente utilizada por narcos.