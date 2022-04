Nacional y El Cabo van por la 5ª al hilo

Nacional recibe hoy a su similar de Sol de América en el estadio Arsenio Erico, de Barrio Obrero, en el cierre de la fecha 12 del campeonato Apertura, desde las 20:15.

El Tricolor, que suma cuatro victorias al hilo (3-1 vs. Guaireña, 0-1 Guaraní, 1-2 vs. Olimpia y 2-1 vs. Ameliano), busca extender su racha positiva de la mano del Cabo Sarabia. Como carta en ofensiva está anunciado de titular su goleador Facundo Bruera.