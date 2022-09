Nacional tiene la premisa de no bajar en intensidad

Nacional volvió a las labores, tras su victoria sobre General Caballero de Mallorquín por 1-0, que lo ubica como líder del Clausura, junto a Cerro Porteño, con 25 unidades.

La Academia suma cinco juegos sin conocer derrotas, lapso en el que solo cedió un empate (frente a Olimpia 1-1), cosechando otras cuatro victorias, de las cuales tres fueron de manera consecutiva (3-1 vs. Guaireña, 1-0 vs. Tacuary y 2-1 vs. Ameliano).