Mythika prepara el Listening Party para presentar álbum

Se trata de un álbum conceptual sobre la conquista de América. Cuenta historias ficticias que pudieron haber ocurrido durante la llegada de los españoles a nuestras tierras. Contiene 14 tracks, de los cuales 4 son intros y 9 son canciones. Entre las más resaltantes están Believe, The Mission, In fire Reborn, y la homónima Unholy Glory.

El mastering está a cargo del productor alemán Kai Stahlenberg y será lanzado en plataformas digitales en octubre y en físico (CD) a mediados de diciembre. El álbum tiene una duración de más de 60 minutos y sus letras están en inglés.

“El concepto general es el conflicto o choque de ambas culturas, queremos exponer el punto de vista de los pueblos originarios viendo llegar su edad oscura. Incluimos en el relato personajes ficticios, que seguramente tendrán su personaje inspirador original, donde se refleja el abuso hacia los conquistados por medio de la fe como instrumento de manipulación”, comenta el vocalista Julio Franco.

Sobre la banda. La banda de Power/Heavy Metal, formada en el año 2006, está integrada por Julio Franco (en voz y guitarra), Waldir Torres (en guitarra), Magno López (en bajo) y Dakaz Bracho (en batería).

En el 2007 lanzó un demo denominado A Prayer of Bitterness, conteniendo 5 temas, entre ellos La Amarga Plegaria, canción basada en el Poema de Manuel Ortiz Guerrero.

En el 2008 grabó BetweenTwo Worlds y sumó un track más al demo anterior nombrado como bonus track, este tema dio inicio a los escritos y composiciones de Unholy Glory.

Tras varios cambios en la formación, durante el 2011 se componen nuevos temas y se entra a grabar el EP 1811-2011, también con 5 temas, un material conceptual sobre los hechos históricos del Paraguay (recorre la Independencia, la Guerra contra la Triple Alianza y la Guerra del Chaco). El mismo fue lanzado en diciembre en el concierto Asunción Mosh.

El 2012 fue el año donde la banda se consolidó con Desert Lions; en setiembre del 2019, tras haber sido beneficiados en la convocatoria de Ibermúsicas, en la categoría Ayuda a movilidad de artistas, Mythika viajó a España convirtiéndose así en la primera banda paraguaya de heavy metal que dio un show en el viejo continente.



Para saber

Evento: Listening Party para presentar un adelanto del álbum Unholy Glory, de Mythika.



Fecha: Mañana, a las 20:00.



Lugar: The Jam



Apoyan: La Secretaría Nacional de Cultura (SNC), AIE Paraguay, APA, SGP y Dinapi.