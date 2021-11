MUVH desechó mejor oferta por error de G. 16 y adjudicó a firma favorita

Prodpar fue favorecida gracias a que tres ofertas mejores a la suya para el primer ítem “Servicio de Limpieza de Edificio Fonavis” fueron descalificadas.

El precio más bajo ofertado para el ítem 1 fue de G. 200.099.000. La oferta de la empresa Mejor Promo SA quedó descalificada, tras no remitir al Comité de Evaluación constancia de inscripción obrero patronal.

“La falta de presentación de documentaciones señaladas, no permite al Comité evaluar la capacidad técnica de la empresa, por tanto, la oferta de la empresa Mejor Promo SA es descalificada para todos los ítems”, dice el informe de evaluación.

La segunda mejor oferta fue de G. 213.999.984 y presentó la empresa Cevima SA. Uno de los proveedores favoritos del Estado, fuertemente vinculado a Productos Paraguayos SA.

Miguel Galeano es uno de los representantes de Prodpar. En el Instituto de Previsión Social (IPS), este figura como empleado del Grupo Bri SA.

El Grupo Bri está relacionado con Cevima. De hecho, comparten hasta el mismo número telefónico.

Llamamos a Cevima en busca de una entrevista con su representante, el señor Claudio Escobar. Tras aguardar unos minutos en línea, nos informaron que en ese momento no podía recepcionar la llamada, pero que luego la devolvería, cosa que hasta hoy no ocurrió. Preguntamos entonces por el señor Miguel Galeano. “Él está en otra dependencia”, respondieron.

El Comité del MUVH descalificó la oferta de Cevima para todos los ítems tras constatar que el salario al personal de la empresa no está acorde al monto vigente.

La tercera mejor oferta fue de la firma Puro Limpio SA. El monto de la oferta era de G. 223.000.000.

En su formulario de oferta, consta un precio unitario de G. 9.291.667, monto que multiplicado por la cantidad de meses del servicio (24) da como resultado la suma de G. 223.000.008.

A raíz de esa diferencia, el Comité solicitó una explicación a la firma sobre el cálculo aritmético realizado, a lo que Puro Limpio respondió que la división entre el monto ofertado y la cantidad de meses del servicio arrojó un monto con decimales, por lo que se realizó el redondeo del mismo, quedando el precio unitario en G. 9.291.667.

Este redondeo, lo tenían que haber realizado hacia abajo, según se desprende del informe de evaluación. Su precio unitario debió ser de G. 9.291.666 y el precio total de G. 222.999.984, según el cálculo realizado por el Comité. Es decir, 16 guaraníes menos que el monto de la oferta.

Por este motivo, sin siquiera solicitar aclaratoria, como se acostumbra a hacer, la oferta fue descalificada.

Seguidamente, se adjudicó a Prodpar los ítems 1, 2, 3 y 5 de la licitación, por un monto total de G. 675.699.960. Como las mejores ofertas eran de Mejor Promo y Cevima, las cuales habían quedado descalificadas para todos los ítems, Prodpar tuvo el camino libre.

El ítem 4 “Servicio de limpieza de Edificio Central”, había sido adjudicado a la empresa San Alfredo, también ligada a Prodpar y Cevima. Miguel Galeano también tiene participación en esta firma como representante. Pero la adjudicación a San Alfredo cayó tras una reevaluación y se concedió el ítem a la firma Puro Limpio.

Documento. Parte del informe de evaluación del MUVH, donde se descalifica oferta de empresa Puro Limpio SA por redondeo incorrecto del precio unitario.

675.699.960 guaraníes es el monto del contrato adjudicado por el MUVH a la dudosa empresa Productos Paraguayos.

Empresaria dice que ya no tiene relación con proveedores

A través de un memorándum a la Redacción, la empresaria Olga Pampliega aclaró que se encuentra divorciada del señor Claudio Escobar, y que no tiene ninguna participación en las empresas Cevima SA y Grupo Bri SA.

“(...) me encuentro en la actualidad desvinculada del Grupo Bri SA o Cevima SA y sin ninguna intervención en licitaciones públicas con dichas empresas, ni con cualquier otra firma que se dedique a contratar con el Estado, por lo que no puedo ser la presidenta del Grupo Bri SA como mencionan las publicaciones”, dice parte de la nota.

Documentos a los que accedió ÚH muestran que Olga efectivamente llegó a ocupar el cargo de presidenta del Grupo Bri, que emplea a uno de los proveedores de limpieza favoritos del Estado en los últimos años, Miguel Galeano Ydoyaga.

La empresaria añadió que no se dedica a contratar con el Estado de ninguna manera, ya que sus actividades comerciales las realiza en el ámbito privado.

“(...) ejerciendo mi derecho a réplica solicito se informe debidamente sobre la verdad de mi situación personal, es decir, que me encuentro divorciada desde el año 2018 de conformidad a la S.D. N° 226 de fecha 13 de junio del 2018 dictado por el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Vigésimo Turno, Secretaría N° 39 de la Capital y en la actualidad desvinculada de las empresas del Grupo Bri SA y Cevima SA y sin ninguna intervención en licitaciones públicas”, expresa la misiva.

“Me dedico a actividades comerciales en el ámbito privado, en las cuales me manejo con reconocida honestidad y que nunca he sacado provecho de ninguna manera a costa del Estado paraguayo ni me he enriquecido por licitaciones públicas, provengo de una familia trabajadora y de constante crecimiento comercial el cual ha sido forjado con mucha dedicación dentro del marco legal”, finaliza el escrito.

ÚH viene publicando una serie sobre proveedores de servicios de limpieza estrechamente vinculados entre sí, que ofertan en las mismas licitaciones públicas. Cevima SA, San Alfredo SRL y Prodpar SA están bajo la lupa. Se trata de un esquema bien montado para acaparar contratos con el Estado.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas había anunciado una investigación a inicios de octubre pasado.