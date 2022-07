Mutilaciones

Muchos miembros, ramas y relaciones se han cortado en los últimos días. Primero el pobre que le amputaron la pierna equivocada en un quirófano donde los responsables con experiencia no se presentaron y dejaron que la faena la hicieran unos residentes cuyo legajo más importante y relevante es soportar las humillaciones de sus superiores. Todo en un IPS al que le cercenaron toda posibilidad de que sirva a sus verdaderos propietarios: Los empleados y los empleadores. No pudieron echar al presidente porque la avaladora de su cargo no se encontraba en el país. Suerte que el presidente Abdo, en un enjundioso discurso, afirmó que “hay que recuperar el país”. Nos imaginamos que lo habrá dicho de los mediocres, incompetentes y corruptos que tienen al Paraguay amañado a sus designios. Él, como primer mandatario, los debe conocer a todos y, por ende, incluirse entre quienes deben dejarse a un lado para que el país progrese.