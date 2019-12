Música en vivo de Los Beatles y una gastronomía variada

Hoy, a las 20.30, se propone el concierto del trío 3 of Us, una agrupación que interpreta la música de los Beatles con instrumentos particulares, como el arpa celta. El derecho a espectáculo es de G. 25.000 y para informes se puede llamar al (0984) 902-284.

3 of Us propone canciones del cuarteto inglés, pero con una identidad propia e interpretaciones marcadas por sonoridades acústicas, arreglos originales y armonías vocales. Sus integrantes poseen una vasta trayectoria en el repertorio de los muchachos de Liverpool, así como de otras bandas británicas y norteamericanas de los años 60. Ellos son: Olivia Berendsohn (arpa celta y voz líder), Diego Bellenzier (guitarra y voz) y Juan S. Vinader (guitarra, ukelele y voz).

En la noche de hoy, suenan temas como Something, Strawberry Fields Forever, In My Life, All You Need Is Love, Hey Jude, Yesterday, entre otros más.

FERIA. Otra propuesta para esta noche es la feria navideña denominada Bazar JoparArt, que va hasta las 20.00.

Sus organizadores comentaron que habrá varias sorpresas en la ocasión. “Quién sabe si te cruzarás con un reno, el mismísimo Papá Noel o un elfo que quiera darte regalos. Habrá juegos y sorteos con premios que te sorprenderán”, mencionan en sus redes sociales. La feria reúne variedad de opciones de regalos como cuadros, figuras de cerámica fría y obras originales con diferentes técnicas.

Para el lunes 16, habrá un concierto con músicas en francés, inglés y español, a cargo del dúo integrado por Fiorella Giannattasio Moll (voz) y Gabriel Colombino (guitarra). Además, se expondrán cuadros Ilustrados de la artista Amelí Schneider. Entradas: G. 50.000.