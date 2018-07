Murió Zuccolillo, referente de la prensa

Zuccolillo se encontraba internado en el sanatorio privado San Roque de la capital desde el pasado jueves, luego de que sufriera un accidente cerebro vascular (ACV), durante su jornada laboral en el local de Abc Color.

Rufo Medina, gerente de Relaciones Institucionales del diario ABC Color, fue el encargado de confirmar la noticia.

“(...) Se aplicaron todos los procedimientos necesarios, hubo la mejor colaboración médica, pero lastimosamente fue irreversible esta situación”, comentó Medina a Última Hora.

Apenas se supo de la noticia, numerosos allegados a la familia Zuccolillo se acercaron hasta el sanatorio. También empleados de sus varias empresas llegaron hasta el lugar.

Varias autoridades, periodistas, empresarios y políticos, lamentaron su deceso.

“Yo creo que lo más importante es su legado, en un sentido de que a través del diario, de su radio y la televisión, creo que ha mantenido una línea coherente a lo que él pensaba, a lo que él creía que era mejor para el país”, expresó Medina.

Recordó, además, sus vivencias dentro del diario ABC Color. “Era un señor que estaba en contacto con todos sus periodistas, que manejaba personalmente todo lo referente a la línea periodística del diario. Estaba siempre consustanciado y preocupado por todo lo que sucedía en el país”, afirmó.

Justamente, el pasado 3 de julio, Zuccolillo festejó su cumpleaños 89 en el diario ABC Color y había expresado a sus trabajadores de prensa su deseo de estar al frente del referido medio de comunicación otros 10 años más.

El velatorio se realiza en la residencia del empresario, ubicada sobre la calle Marcelo Onieva N° 1228 casi Primer Presidente.

Para las 15.00 de hoy está previsto el sepelio en el cementerio de la Recoleta de Asunción. Antes, los trabajadores del diario ABC Color realizarán un banderazo, como símbolo de despedida, en el portón 5 de la Recoleta, según se anunció.

Biografía. Aldo Zuccolillo nació el 3 de julio de 1929, en Asunción. Hijo de inmigrantes italianos y ex alumno del colegio San José, fundó el diario ABC Color, el 8 de agosto de 1967. Fue enviado a prisión en 1983 durante once días por las reiteradas críticas al gobierno del ex dictador Alfredo Stroessner.

Un año después, el 22 de marzo de 1984, el periódico de su propiedad fue clausurado por el régimen.

Recién tras la caída del dictador en 1989, ABC Color fue reabierto.

De carácter firme y perseverante, es considerado como uno de los empresarios más influyentes del país y un referente del periodismo nacional. Además del rubro periodístico, la familia Zuccolillo posee empresas en el sector inmobiliario, financiero, de la construcción, de telefonía celular y de shoppings. Entre las compañías más importantes se encuentran, además de ABC Color, Banco Atlas, Inmobiliaria del Este, Núcleo SA (Personal), Shopping Mariscal López, Nueva Americana y Zusa SACI.

Marito expresó sus condolencias

El presidente electo Mario Abdo Benítez expresó sus condolencias por el fallecimiento del director propietario del diario ABC Color, el empresario Alzo Zuccolillo Moscarda. Apenas conocida la noticia, Abdo Benítez escribió en su Twitter: “Don Aldo Zuccolillo deja un gran legado de lucha por la libertad de prensa en el Paraguay. Me uno al dolor de su familia en este momento de tristeza”, indicó. También el futuro canciller Luis Alberto Castiglioni se unió al pesar por la partida del empresario periodístico.“Su contribución para la consolidación de las libertades públicas y la democracia en nuestra patria es su gran legado”, indicó Castiglioni. Otros políticos también se sumaron a la congoja.El empresario falleció ayer al mediodía, luego de sufrir el jueves pasado un ACV.