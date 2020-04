Murió el actor indio Irrfan Khan, de cinta Slumdog Millionaire

El actor, con un cáncer raro diagnosticado en 2018, fue ingresado en el hospital de Bombay esta semana por una infección de colon. Su muerte fue anunciada por su agente, según el cual “Irrfan luchó hasta el final y siempre inspiró a todos los que se acercaron a él”.

Nacido el 7 de enero de 1967 en Rajastán, descubrió desde muy joven su pasión por el teatro y estudió en la National School of Drama de Nueva Delhi. Pero interpretar a los clásicos no le ayudó en los años 1980, década en la que en India primaba un cine más comercial. Logró un papel en Salaam Bombay (1988) de Mira Nair pero en el montaje su papel se redujo a una simple aparición. Los directores no le escogían por su físico atípico. Frustrado y a punto de abandonar, el cineasta británico Asif Kapadia le llama para The Warrior (2001), adaptación de un cuento tradicional japonés, donde logra elogios.

En 2008, se hizo mundialmente conocido gracias a Slumdog Millionaire de Danny Boyle, película que ganó ocho Oscar, donde interpreta a un inspector de policía. Irrfan Khan continuó su carrera en EEUU interpretando papeles en The Amazing Spider Man (2012), Jurassic World (2015), e Inferno (2016). Su vida da un vuelco trágico en 2018 con el anuncio de su cáncer. Se trasladó un año a Londres para ser tratado, acompañado de su familia, después de lo cual hizo de padre soltero en Angrezi Medium (2020). AFP