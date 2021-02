Municipio y parroquia rechazan obra en Torreón Jesuítico

Los concejales municipales de Santa Rosa, Misiones, durante su sesión decidieron sacar un comunicado rechazando la entrega de las obras de restauración y puesta en valor realizado en el Torreón Jesuítico de la comunidad. Mencionan que lo que observan no les convence con los 2.100 millones de guaraníes que el Gobierno Nacional invirtió en el monumento a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Anunciaron que un comunicado será dado a conocer en una conferencia de prensa en los próximos días.

“Todos los concejales hemos tomado una decisión institucional, y pedimos la presencia de representantes del Ministerio de Obras Públicas y de la Secretaría de Cultura, no estamos de acuerdo con el resultado; es mucha la plata invertida, ayer quisieron hacer la entrega kañyhape, a tambor batiente. Las autoridades ya no estábamos porque llegaron muy tarde, fueron junto al párroco y él se negó, alegando que se debía realizar un acta con presencia de las autoridades”, expresó el concejal Robert Ayala, de la Comuna de Santa Rosa, Misiones. Cuestionó que “dentro de la torre la escalera colocada se mueve y en el medio están colgando las campanas atadas de un alambre y que se observan grietas en la estructura”.

Por su parte, Mario Llano Vanni, ganador de la licitación, expresó que la escalera tiene fines para mantenimiento, no fines turísticos y que se hizo más de lo contemplado en el proyecto.

“Esa escalera es para mantenimiento y control de la torre, no es turística, están sustentadas a unas chapas nada más sin afectar el Torreón, las campanas están colgadas de la estructura metálica, nos recomendaron poner alambre dulce no me permitieron poner otro material están allí de forma reversible, trabajamos todo el entorno del Torreón, reparamos algunas habitaciones detrás de la iglesia, hicimos más de lo previsto”, agregó Llano Vanni. VR