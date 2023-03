Multitudinaria asistencia en el primer día del Asuncionico

El grupo presentó sus grandes éxitos, como Happiness, Chocolate, Robbers, el reciente About You, que fue coreado por los asistentes al igual que el himno del conjunto, el emotivo Somebody Else.

De igual manera, en su primera presentación en el país, el cantante Lil Nas X conquistó al público con un alto despliegue en el escenario, tanto de vestuario como de escenografía, además, estaba acompañado de un cuerpo de baile que presentó exquisitas y vibrantes coreografías. El músico inició su presentación con su reciente éxito Montero e interpretó otras canciones como Old Town Road, e incluso covers.

Otro de los destaques fue la inédita presentación en el país del multiinstrumentista Kevin Parker y su proyecto de música sicodélica Tame Impala. Una explosión de colores y sonidos se conjugó en la vibrante performance en la que presentó éxitos como Let it happen, The less I know the better, Feels like we only go backwards, New person, same old mistakes, entre otros.

Energía. El dúo Twenty One Pilots, formado por el vocalista Tyler Joseph y el baterista Josh Dun, también formaron parte de las atracciones, en lo que fue su segunda presentación en el país. Su singular performance, con bastante interacción con el público, contó con un repertorio encabezado por Stressed Out, Ride, Chlorine y sorpresas, como la interpretación de un cover de What’s my age again?, de Blink 182, banda que originalmente formarían parte del festival pero terminaron siendo reemplazados por la dupla.

El trompetista del grupo, Jesse Blum sorprendió al público al entonar un fragmento de Viajando voy de Tierra Adentro y el clásico de la música paraguaya Galopera.

Además de música, los asistentes del festival pudieron participar de las diferentes activaciones y propuestas ofrecidas por los auspiciantes que desplegaron sus stands a lo largo del Parque Olímpico.



Esperado regreso

Tras tres años de ausencia, en razón de cancelaciones provocadas por la pandemia y por tormentas, el evento musical volvió a realizarse con un extenso programa musical de artistas locales e internacionales, en el Parque Olímpico como escenario. El público respondió con una multitudinaria asistencia.