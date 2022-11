Multitud marcha en favor de la salud pública en Madrid

Un portavoz del gobierno regional conservador cifró en “200.000” los manifestantes, pero los organizadores de la movilización multiplicaron por más de tres esa cifra, elevándola a 650.000 manifestantes. La marcha, en defensa de “una sanidad 100% pública, universal y de calidad”, fue convocada por sindicatos y diferentes colectivos sociales, contra la política sanitaria del gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP, derecha).

El manifiesto de la protesta, una de las más multitudinarias en Madrid de los últimos años, alega que no solo estamos defendiendo el derecho a la Sanidad pública sino también el derecho a una sociedad más justa y democrática. “Sanidad para todos, tu salud no debe depender de tu billetera” se podía leer en una de las banderolas de los manifestantes. “La sanidad no se vende, se defiende” se leía en otros de los carteles de la movilización.

Díaz Ayuso, una de las figuras emergentes del PP que obtuvo mayoría absoluta en las elecciones regionales de Madrid en el pasado mayo del años pasado, anunció que desea impulsar las videoconsultas y la telemedicina, además de potenciar el rol de las enfermeras para resolver los problemas de la Sanidad en la región de Madrid, la más rica de España. AFP