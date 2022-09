Multiplaza presenta a misteriosa influencer que acompañará travesía virtual en redes

Influenciar desde la individualidad

A Maria le gusta crear y llegar a su público a través de contenido muy divertido, variado y fresco, que inspira a ser uno mismo sin barreras. Hoy día se habla mucho de las últimas tendencias de moda, lo que se debe vestir, lugares a donde ir o países que se deben visitar, pero ella desea mostrar más al público.

Maria Pla foto2.jpg

Para esta influencer, estar en tendencia no solo se trata de moda, sino de compartir nuevos conocimientos acerca de gastronomía y tecnología. Además, mostrará opciones de regalos para mejores amigos y seres queridos.

Entre otras cosas, enseñará sobre el wellness, es decir, el bienestar completo. Maria y el shopping Multiplaza forman una unión que busca combinar lo mejor de contenido creativo, con el objetivo de aportar alegría y entretenimiento a sus clientes.

Un misterio encantador

“Maria Plá no acostumbra a mostrar el rostro en sus publicaciones, no se sabe mucho de ella; sin embargo, todes la conocen. En su misterioso pero encantador mundo siempre se encuentra rodeada de personas famosas, que toman sus consejos y tips de lo que está in y out en el mundo de la moda y las últimas tecnologías”, expresaron desde Multiplaza.

Todos quedaron expectantes del siguiente posteo de la carismática influencer. El público puede acompañar esta divertida travesía de social media visitando las redes sociales del shopping @multiplaza en Instagram. Esta alianza insiste en que los fans de la moda y bienestar tengan ganas de enterarse de todo lo nuevo que traerá la temporada de primavera.