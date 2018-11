Multicontratista del Estado tiene dos sumarios abiertos en Contrataciones

Pablo Seitz, titular de la DNCP, refirió que el último pedido al MSP fue hace dos días, luego del encadenamiento de la trabajadora que solicitaba cobrar su sueldo atrasado. “Las notas corresponden a la administración anterior y la actual. La que enviamos hace dos días, es la primera en esta administración”.

Seitz refirió que aguardan cuanto antes la respuesta de la Unidad Operativa de Contrataciones de Salud. Acotó que las respuestas de parte de la cartera ministerial no suelen demorar tanto. “Esperamos esas respuestas para poder continuar con el sumario que iniciamos en el 2017”, reveló. Agregó que, además, existe otro sumario abierto a la firma por reclamo de derechos laborales de trabajadores en el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).

Explicó que el proceso abierto sobre el caso del Hospital Nacional de Itauguá, fue abierto por incumplimiento de condiciones del contrato con el Ministerio de Salud.

La persona que aparece como propietaria de la firma, Óscar Osvaldo Zaracho Méndez, ha realizado diversos trabajos para el Estado en varios rubros, no solo en el área de limpieza. Según lo observado en el portal de la DCNP, a nombre de esta persona aparecen otros 79 contratos. El primer trabajo de la lista fue adjudicado el 19 de abril del 2010. La obra consistió en la iluminación de la ciudad de Yaguarón por un monto de G. 89.654.898.

Seitz refirió que no solamente llama la atención la cantidad de contratos a los que accede Zaracho Méndez. También el porqué no aparecen otros competidores para acceder a esos trabajos. “Este tipo de situaciones nos llama la atención a los efectos de saber qué está pasando y porqué no hay más proveedores interesados”.

Verificación. El equipo de ÚH se trasladó hasta el sitio que aparece como domicilio de Zayr & Asociados en Fernando de la Mora, Zona Sur. A través de una boleta de servicio público se constató que corresponde al propietario. La numeración de la oficina correspondía a un salón vacío. A 30 metros se encontraba la ubicación actual. Se intentó conversar con alguien pero nadie respondió. En horas de la tarde, se comunicaron al diario anunciando que darán su versión en unos días.

