Mujica admite que el gobierno de Maduro es una “dictadura”

Por primera vez, el ex presidente uruguayo José Pepe Mujica calificó al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como una “dictadura”, durante una nota con Radio Universal. “Es una dictadura sí, en la situación que está no hay otra cosa que dictadura, pero dictadura hay en Arabia Saudita con un rey absoluto, hay en Malasia donde matan 25 tipos por día y en la República Popular China, ¿qué me dicen?”, matizó Mujica.