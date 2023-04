Mujica: "A los que les gusta la plata hay que correrlos"

El ex presidente uruguayo José Pepe Mujica aseguró que a aquellos políticos y candidatos que buscan enriquecerse a costa de sus cargos “hay que correrlos” ya que “pudren todo” y solo buscan su bienestar personal.

Fue durante una entrevista brindada en el programa Políticamente Yncorrecto de Telefuturo, conducido por Luis Bareiro, en ocasión de su visita al país para participar de un acto de la Concertación Nacional y visitar al ex presidente y líder del Frente Guasu Fernando Lugo.

Mujica, al hablar sobre la corrupción que azota a la mayoría de los países latinoamericanos, mencionó que generalmente aquellos políticos a los que les gusta el dinero, ingresan a la política con el único fin de enriquecerse, lo cual abre las puertas a la corrupción en los distintos estamentos. Indicó que un verdadero político debe pensar en los demás.

“El problema (es) que a los seres humanos, hay mujeres y hombres que son capaces de pasarse 20 años pintando cuadros, haciendo poesía, otros algún deporte, y a unos le gusta demasiado la plata, es el objeto de su vida, a los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política porque pudren todo; utilizan la política como medio para acumular riquezas y para escalar en la política necesitamos que haya gente que tenga la pasión de la política que es social. Al que le gusta mucho la plata afuera, que vaya a trabajar, que pague impuestos y que se vaya. Yo sé que hay gente que aunque le caiga un vagón de oro encima no para. No es solo la corrupción, es el pensar la realidad de que aquello que hace bien para enriquecernos es bueno, y a veces si, pero otras veces no porque te puede enriquecer a ti, pero empobrece a otro montón de gente. Hay que pensar un poco en los demás”, sostuvo.

En otro momento indicó que al próximo presidente no se le puede pedir que haga magia. “Lo que puede hacer un gobierno es repartir lo mejor que se pueda, buscar trabajo a la gente, y siempre hay un margen de gente que necesita subsidios, pero habrá poco margen si hay trabajo”, apuntó.

“El capitalista no es un angelito, está peleando por él, si es un empleado no se preocupa, se preocupa por lo que cobra a fin de mes. Entonces, necesita de un Estado que le deje hacer la de él, pero también debe repartir”, expresó.

“El lugar donde llegamos en la vida es lo mismo, todos vamos a la muerte, el rico y el pobre, la única cosa democrática que hay en el mundo, entonces la cosa es como vivimos y para que vivimos, si la vida tiene algún sentido y el sentido que tiene la vida es tener tiempo para cultivar los afectos. A los hijos hay que dedicarle cariño, no lo logras con un juguete”, reflexionó.

A los que les gusta demasiado la plata hay que correrlos porque pudren todo; utilizan la política para su riqueza. José Mujica, ex presidente.