Mujeres paraguayas artífices del cambio y desarrollo permanente

Las mujeres paraguayas van superando obstáculos en todas las áreas, impulsando cambios con la integración a la sociedad y transformando patrones culturales para una sociedad más igualitaria. Cada vez van ocupando más sitios de realce a nivel nacional e internacional, en la función pública, mujeres ejecutivas, estudiantes, artistas, deportistas, etc.

Las mujeres son agentes de cambio y de desarrollo permanente, un claro ejemplo son estas mujeres que demostraron que pueden llegar más allá en el contexto en el que están en desventaja por las barreras estructurales de género.

La prestigiosa concertista de guitarra, la paraguaya Berta Rojas, fue nominada en tres oportunidades al Grammy Latino. Un hecho sin precedentes para nuestro país, ya que la artista dejó en alto el nombre de Paraguay, llevándolo en esa ocasión por primera vez a la máxima gala musical. Por el Día de la Mujer Paraguaya, en una comunicación con ÚH, la artista ofreció un mensaje a todas sus congéneres.

“En un ambiente tan oscuro como el que estamos viviendo en nuestro país, creo que llegó la hora de que la mujer paraguaya asuma los más altos cargos. Estoy segura de que hará mejor papel. Necesitamos que las mujeres jóvenes participen en la vida política, se eduquen, se informen y se preparen para sacar al Paraguay adelante lo antes posible”, dijo.

No cabe duda de que la Miss Universo Paraguay y Virreina Universal dejó en alto a Paraguay, tras su histórica participación en el Miss Universo, donde se posicionó entre las tres mujeres más bellas, obteniendo la corona de primera finalista del certamen.

Día de la mujer paraguaya_ENTREVISTA A NADIA FERREIRA HOY 29-12-2021 FOTOS DE DARDO RAMIREZ_4_31337972_32510906.jpg Nadia Ferreira, Primera Princesa Miss Universo 2021

En varias oportunidades Nadia dedicó unas palabras de aliento a todas las mujeres, un mensaje poderoso que lo recalcó una y otra vez.

“Como siempre digo: Los sueños están para hacerlos realidad, mírenme, un sueño mío se está cumpliendo”, indicó.

Andrea Lafarja

La compatriota hizo historia en el mundo automovilístico, esta vez participando en el Dakar 2022. La corredora compitió en un Borgward BX7 EVO 4x4, dejando en alto la bandera nacional y reafirmando que esta competencia no es solo para hombres.

Día de la mujer paraguaya_andrea lafarja_31512297_32510909.jpg Andrea Lafarja ha participado de prestigiosas competencias, como el Dakar 2022. Foto: Gentileza.

“Desde que tengo uso de razón quise correr, miraba a los grandes pilotos nacionales y decía que algún día estaría entre ellos, no sabía cómo, porque en ese momento no existían mujeres corredoras en este país, pero la vida me hizo ir por otro camino, hasta que hace 4 años dije que era mi momento y lo hice, me probé como piloto y como una mujer en algo considerado solo de hombres”, expresó.

Gabriela Vargas Talavera

Gabriela Vargas Talavera, también conocida como La reina del ajedrez, fue la primera paraguaya clasificada a un Mundial de Ajedrez, disputado en Rusia.

Además de ser jugadora, Gaby es entrenadora de ajedrez y lleva adelante la Academia de Ajedrez Bobby Fischer.

Actualmente se desempeña como comentarista de torneos de ajedrez. “Cuando inició la pandemia comencé a realizar transmisiones online gratuitas de clases de ajedrez. Con el tiempo eso me llevó a trabajar hoy por hoy en la página número uno de ajedrez a nivel mundial llamada chess.com, que cuenta con 50 millones de usuarios de todo el mundo donde comento torneos importantes, doy clases y comparto lo que más me gusta: el ajedrez”, afirma.

Día de la mujer paraguaya_Gabriela Vargas Talavera_Gabriela Vargas-1_26568244_32510903.jpg Gabriela Vargas Talavera, Maestra Internacional (WIM), también conocida como La reina del ajedrez.

Confiesa que se encuentra en su mejor momento. “Trabajar para una compañía como Chesskid y Chessable confirmó que la mujer paraguaya puede. Necesitamos las oportunidades para explotar nuestro potencial“ y yo las encontré durante la pandemia gracias a la virtualización del ajedrez”, menciona.

La joven alienta a las mujeres a perseguir sus sueños y a no rendirse, pese a las adversidades. “Yo lo hice en un ambiente donde de cada 100 ajedrecistas hay solo una mujer”, refiere