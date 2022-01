Mujer denuncia inacción fiscal en causa de intento de feminicidio

Mencionó que en julio de 2020, en ese entonces, su pareja intentó acabar con su vida en una persecución sobre la avenida Acceso Sur, colisionando su vehículo contra el suyo.

Sosa explicó a Última Hora que el hecho fue denunciado en su momento en la Comisaría 11ª Arroyo Seco de Ñemby y luego pasó a la Comisaría 7ª de Ñemby, donde actualmente se encuentra el caso. El Ministerio Público intervino en el caso y el fiscal Alberto Osmar Segovia abrió una causa.

Una denuncia penal y dos juicios civiles

La mujer posteriormente inició un juicio de prestación alimentaria para los dos hijos que tuvo con su pareja, cuya sentencia salió hace tres meses, estableciéndose como asistencia mensual la suma de G. 3.000.000.

El hombre apeló el monto y hasta la fecha sigue pagando el mínimo provisional de G.750.000 cada uno. "Los chicos están pasando mal, él apela para dilatar todo lo que viene", añadió.

Ambos también se encuentran en un proceso de disolución de la sociedad conyugal.

La denunciante señaló que la causa penal llegó al sobreseimiento provisional porque se enfocó en los juicios civiles, de prestación y disolución; se quedó sin recursos para contratar un abogado y a causa de la inacción fiscal.

Asimismo, comentó que en un momento cuando fue asediada por los padres de su ex pareja recurrió por temor a represalias al fiscal, este le sugirió hacer una querella. "Le dije al fiscal Segovia que me sacaron todas mis cosas y su respuesta fue querellar. 'Cómo si no tengo un centavo para querellar', le dije", expresó.

"Supuestamente, él me representaba como víctima y mi ex suegro me hizo una demanda por acto de violencia, porque cuando ellos llevaban mis pertenencias, todas mis cosas, yo me opuse", agregó.

Según la mujer, su ex pareja obtuvo libertad condicional por falta de pruebas por parte del Ministerio Público. "No se presentaron mis pruebas, mi perfil sicológico ni perito de mi coche, no se presentó el informe de mis lesiones", acotó.

Incluso, dijo que en la carpeta fiscal de su causa figura que el hombre dio un argumento diferente al de ella ante Fiscalía.

Luego de que el caso de Vannia Sosa tomó estado público, la Defensoría y Fiscalía se pusieron en comunicación con ella y se comprometieron a brindarle asistencia, aseguró.

La víctima sostuvo que el fiscal interviniente tiene tiempo hasta marzo para presentar las pruebas pertinentes, caso contrario su ex pareja quedaría sobreseído definitivamente. La mujer pide justicia.

En el último de los casos espera obtener una venia de residencia para que sus hijos y ella puedan mudarse a vivir con sus padres, que se encuentran en España, ya que la denunciante se quedó sin medios de trabajo y no tiene familiares residiendo en el país.

Fiscal desmiente versión de la denunciante

Por su parte, el fiscal Alberto Osmar Segovia desmintió la versión de la denunciante en una comunicación con el medio y alegó que se encontraba interinando la causa. Indicó que la causa está en manos de la fiscala Fany Aguilera, quien se encuentra de vacaciones hasta el 31 de enero.

El representante del Ministerio Público confirmó que el hombre tiene un sobreseimiento y dijo que fue objetivo en el caso. Además aseguró que presentó todo los informes relacionados a la mujer con base a su situación y la causa.