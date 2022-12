Muerte de ex fiscal antidrogas, llena de dudas y arma sigue desaparecida

La muerte del ex fiscal antidrogas y ex viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, Javier Ibarra, se encuentra llena de dudas tanto que la Policía y Fiscalía aún no pueden determinar si el caso toman como suicidio u homicidio. El cuerpo cuenta con dos impactos de bala en la sien y el arma homicida, presumiblemente una pistola semiautomática calibre 9 mm, sigue sin ser encontrada.