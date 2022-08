Muerte de enfermera: Aún no se tiene resultado del peritaje

“Nos preocupa a nosotros que no se resuelva, que no se tenga el resultado y no tengamos conocimiento de eso”, expresó la titular de APE.

Según dijo, el Ministerio de Salud tampoco ha recibido información de parte de la Fiscalía sobre el proceso.

Agregó también que solicitarán que se acelere el proceso. Recordó que cuando se recogieron las pruebas para realizar el peritaje, no dejaron que una persona representante de las enfermeras forme parte del grupo observador.

Por tal motivo el gremio no puede realizar las indagaciones correspondientes sobre el estado del proceso. El peritaje se inició el 10 de mayo.

Claudia Samudio, de 51 años, falleció luego de la explosión de un autoclave.

El equipo estaba en la sala de esterilización de elementos quirúrgicos del Hospital Materno Infantil de Mariano Roque Alonso.

El accidente llamó la atención, pues según dijeron los responsables del hospital, el equipo tenía su mantenimiento al día.