Muere a los 91 años Stephen Sondheim

Sondheim (Nueva York, 1930), ganador de un Oscar, un Pulitzer, y más de una quincena de Emmy y Grammy, empezó a cosechar éxitos a finales de los 50, cuando escribió la letra de West Side Story y de Gypsy, y siguió triunfando hasta los años 90, con la letra y la música de Assasins, con la que daba voz a las personas que habían matado o habían intentado matar a un presidente de EEUU.

La primera obra en la que compuso tanto la música como la letra fue la comedia de 1962 A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, que ganó un Tony y fue representada durante más de dos años en Broadway.

En total, Sondheim compuso tanto la letra como la música de 12 espectáculos de Broadway, de los que cinco se llevaron un Tony al mejor musical, y seis de ellos un Tony a la mejor banda sonora, mientras que el show Sunday in the Park, que no recibió ninguno de esos dos galardones, sí que fue premiado con un Pulitzer. EFE