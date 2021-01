MSP analiza retroceder fases en distritos con casos comunitarios

Alto Paraná, Capital y algunos municipios de Central, como San Lorenzo, Mariano Roque Alonso, Luque y Lambaré, son territorios con un aumento de contagios comunitarios del coronavirus (Covid-19). Ante este panorama, el Ministerio de Salud Pública (MSP) analiza retroceder de fases por distritos que registran un incremento de la circulación comunitaria del virus, anunció el doctor Guillermo Sequera, titular de la Dirección de Vigilancia de la Salud.

El incremento de los contagios comunitarios, no así los brotes, pone en la mira a estas localidades para un eventual retroceso de fases, con restricciones sanitarias y de circulación. La segunda ola en Alto Paraná con una explosión de casos preocupa a las autoridades sanitarias por la circulación comunitaria. Al contrario de la situación con los brotes como en Villarrica, que registró un contagio masivo tras una fiesta en una discoteca, porque son situaciones que son más controlables, sostuvo el doctor Sequera en declaraciones a la 1080 AM Radio Monumental. Pese al relajamiento de las medidas sanitarias relacionadas con el concierto en San Bernardino, son situaciones puntuales, que no los ponen como zonas rojas para un retroceso de fase, añadió. “Villarrica tuvo una explosión de casos, pero era puntual, se identificó el evento social. Hay territorios como Alto Paraná que no son puntuales. Es algo que no podemos identificar. Eso preocupa más que la explosión de casos. Cuando vemos la explosión de casos en un municipio y podemos identificar el punto es más controlable, pero cuando vemos una explosión de casos, pero no encontramos el patrón, nos preocupa más porque habla de que el virus está circulando en la comunidad. Esos son los territorios que están en la mira para aplicar medidas municipales”. El peso mayor del número de casos está en Central y Capital. La situación es crítica en Alto Paraná con un repunte del 31% de casos. En el Este está el epicentro de la pandemia en el país, con una segunda ola de contagios de coronavirus. En Itapúa, se notifica una alta cantidad de casos, las más altas de toda la epidemia en este departamento. Amambay está con un toque de alarma junto a San Pedro. En el Chaco paraguayo la situación está estable, excepto en Presidente Hayes. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Un promedio de 1.000 a 800 casos confirmados de coronavirus (Covid-19) por día son las cifras que se mantienen en las primeras semanas de enero, según los datos epidemiológicos. El leve descenso de casos está relacionado con que solo la gente que va a viajar se está haciendo los test, y aquellos que presentan síntomas leves no se hacen el hisopado, por lo que puede afectar el registro epidemiológico. “Eso puede afectar mucho y la punta del iceberg que estamos viendo ahora sea más pequeña de lo que creemos”, señaló Sequera.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



ZONAS CRÍTICAS. Capital, Central y Alto Paraná están en la mira para el retroceso de las fases.



EXCEPCIÓN. Los brotes como en Villarrica no son situaciones críticas, porque son “controlables”.



Cuando no encontramos el patrón, nos preocupa más porque habla de que el virus está circulando en la comunidad.



Dr. Guillermo Sequera,

titular de Vigilancia de la Salud.



www.monumental.com.py