MRE necesita mejorar control interno

Como dato de contexto, al frente de este ministerio ya pasaron 4 cancilleres y el actual, el quinto, Julio César Arriola, asumió en mayo último. “No se visualizó reporte de seguimiento activo de la máxima autoridad para el análisis y actualización del Plan Estratégico Institucional”, además, no hay evidencia del conocimiento del mismo con respecto a los riesgos más importantes de la institución, considerando especialmente que el análisis de riesgo a ayuda a las personas encargadas a tomar decisiones y a los directos a entender la gestión de riesgos y cómo pueden afectar a la consecución de los objetivos, y a la capacidad de eficiencia de los controles ya implantados. Aunque la Política de Control Interno fue adoptada por Resolución Nº 1155/19 , “no se visualizó ratificación por parte la máxima autoridad actual”, dice respecto al canciller que estuvo el frente de la institución el año pasado. También resalta que el Código de Ética de la Institución es de 2012, no está actualizada y no incluye la consigna institucional relacionada a la integridad, la transparencia y la eficiencia de la función administrativa de la entidad pública. “El control interno debe ser reforzado”.