MRE investiga quién usó cuenta oficial

El Ministerio de Relaciones Exteriores abrió una investigación interna para determinar de qué manera y quién respondió desde la cuenta oficial de la institución en Twitter a un tuit de la Marly Figueredo, esposa del senador Rodolfo Friedmann, en el que esta textualmente dijo: “Para que una ciudad cambie, primero tiene que cambiar la mentalidad de quienes la habitan, y la educación. Respeto entre ciudadanos”.

Desde la cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores respondieron a la ex modelo: “Primero, lo primero. Los políticos corruptos y ladrones deben dejar de robar el dinero destinado para el pueblo, llámese merienda escolar, obras fantasmas, etc. etc. Si me olvidé de algo, podés preguntarle a Rodolfito... el inocente”, aludiendo al senador Friedmann, quien junto con su esposa soportan un proceso judicial por el supuesto negociado de la merienda escolar durante su administración en la Gobernación del Guairá.