Morosidad en el Mercado de Abasto llega a más de G. 5.000 millones

Entre las áreas con mayor morosidad figuran los Bloques: A con G. 907.186.553, B con G. 319.030.693, C con G. 801.866.449, G. con 473.773.904 y U con G. 580.425.260.

La cifra de la deuda aumentó más de G. 2.140 millones tras el periodo de pandemia. En el informe de auditoría de la Contraloría General de la República, del ejercicio fiscal 2019, se había reportado una morosidad de más de G. 2.926 millones, además de otras series de irregularidades como los subarrendamientos, falta de contratos, inconsistencia en la ejecución de ingresos y lo depositado por parte de la administración, entre otros.

Al respecto, el ex interventor y actual director del Mercado Central de Abasto, Renato Pereira, alegó que tras dichas recomendaciones fue que iniciaron las notificaciones por las deudas, ocupaciones informales y revocaciones de contratos irregulares.

De los 1.600 permisionarios, tras la intervención, hallaron que cerca del 70% de los locatarios no cuentan con contratos formales, indicó.

Denuncia. Varios de los comerciantes señalaron que los desalojos son selectivos y existen supuestos pagos de coimas para la permanencia en los locales.

Uno de los denunciantes, quien presentó una querella contra el director del Abasto por el desalojo, fue el señor Juan Carlos Vázquez. Ocupaba un local en la cámara frigorífica del Bloque CF. Cuestionó que no le quisieron renovar el contrato a diferencia de los otros locatarios del entorno que tampoco fueron los adjudicados originales en el 2010, ya que en dicha área los 10 puestos fueron otorgados por ley de Concesión. Negó que haya hecho subarrendamiento y asegura haber suscrito una Sociedad de Responsabilidad Limitada bajo la denominación “Frutería Rivas”.

Desde la Comuna señalaron que si bien existe una resolución de transferencia del 2016 de la Dirección del Abasto, no se suscribió el contrato y no cuenta con póliza de seguro. Sobre los otros locales que fueron transferidos argumentaron “que están en regla” pero no se dio a conocer los documentos respaldatorios.