Morel optimista tras empate

“Creo que levantamos el rendimiento. Creo que estamos de vuelta en la pelea, ellos tuvieron la pelota en el primer tiempo, nosotros en el segundo y fue un partido muy parejo”, analizó el volante que ante Libertad hizo de central.

Consultado por ese cambio posicional, Morel expresó: “El profe (Costas) me había preguntado si podía dar una mano ahí, no desconozco la posición, el compañero Richard (Rentería) le agarró la mano al fútbol paraguayo y nos entendimos bien”, dijo en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Sin mucho descanso, Guaraní jugará el jueves ante Nacional desde las 20:30 visitando el Arsenio Erico, en Barrio Obrero.