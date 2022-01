Morel espera definir su futuro y sumar en el combo

“La verdad que sí me sorprendió, estaba con muchas ganas de ir y me sorprendió que no haya estado en la lista”, dijo desde Argentina el ex Guaraní en conversación con FALG de Monumental 1080. Sobre las condiciones físicas en las que se presentará el áspero mediocampista, dijo que se siente “muy bien después de esta pretemporada muy dura y si me toca jugar lo haré de la mejor manera”.

Pensando en los contendientes de Paraguay, Uruguay en La Olla y Brasil en el Mineirao, consideró que “los dos son rivales muy difíciles, (y) tenemos que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos” en este combo.

Su futuro. El futbolista no soltó mucha prenda acerca del interés de Estudiantes de La Plata de contar con él, pues “todavía no me comunicaron nada de eso. Sigo entrenando con Lanús”, expresó. El técnico granate Jorge Almirón no le habló sobre su decisión: ”Yo hice toda la pretemporada normal, a la par de mis compañeros. En ningún momento nadie se acercó a mí a decirme que no me iban a tener en cuenta o algo así. Mi representante fue quien me llamó y me dijo pasa esto, vamos a hacer esto, pero no puedo dar detalles”, aseguró.

Finalmente, sobre la posibilidad de pasar al Pincha, Morel reconoció que lo atrae la idea, pues “Estudiantes es un equipo grande también de acá de Argentina, está peleando siempre y está en la Copa Libertadores”, subrayó.



El volante Jorge Morel fue llamado para suplantar al lesionado Celso Ortiz.