Morales y su momento especial

“El profe Chiqui (Francisco Arce) sería como un papá para cada jugador por la manera en la que nos habla y nos da las indicaciones”, refirió el actual artillero azulgrana. Acerca de Mauro Boselli dijo: “Siempre me da las indicaciones, y cómo no hacerle caso a lo que me dice un jugador experimentado como él”.

Con respecto a su calidad en la definición, la Pantera analizó: “Diría que eso vendría a ser la práctica, normalmente con los compañeros nos quedamos a hacer tiros desde fuera del área. Luego ya debería ser el instinto de cada jugador que debido a la práctica sale en cada partido”.

Morales también se refirió sobre su paso de Olimpia a Cerro: “Es especial que un jugador cambie de clubes entre los dos más grandes de Paraguay. Pero lo mejor que un jugador debe hacer es meterle con todo y esperar la oportunidad. Siempre tengo la conversación con mi padre, desde que vine le dije que pelearía por el puesto y llegaría a Primera División”.

Morales es el actual goleador en el plantel de Cerro Porteño del Apertura. El atacante en 8 juegos disputados marcó 5 goles.

contra árbitros. El delegado de Cerro , Ariel Martínez, se descargó en FALG contra los árbitros y el VAR: “Preocupa que sean los mismos actores, el línea (Ródney Aquino) y en el VAR Juan Gabriel Finísimo Benítez. Siempre es finísimo contra Cerro, pero esta vez el penal fue más grande que la Olla”.

Ariel Martínez además expuso: “Hay gente que quiere justificar diciendo que el fútbol es un deporte de contacto, pero hay contactos que son legales y otros que no son. Un pisotón no es nunca legal”. Se refirió a la acción contra Lucena en el juego contra Sol de América.