MOPC pagó más de 11.000 millones en reparación precaria

A esos fondos se suman los aportes de la gobernación y aportes extraordinarios por declaraciones de emergencia.

El departamento en ese lapso de tiempo estuvo aislada por las pésimas condiciones de caminos, experimentando destrozos e inundaciones.

La parlamentaria recordó que en 2004 le toco como fiscal pedir condena del ex gobernador Erasmo Rodríguez por malversación. El modus operandi era la producción de documentos no auténticos más lesión de confianza y no varía hasta hoy día, “se inventan facturas y hay negocios que se prestan a este tipo de artimañas”, afirmó.

La parlamentaria pidió al Ministerio que rindan cuentas de la utilización de recursos para caminos.

La bancada del PPQ está dispuesta a formular denuncias ante la fiscalía para que se investigue y castigue a los que negociaron a costa del Estado y sometieron al aislamiento por años a los chaqueños.