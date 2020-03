MOPC liberó USD 89 millones para pagar a las contratistas

Sin embargo, todavía falta comprometer el pago de otros USD 41 millones, para cumplir con todos los compromisos pendientes desde noviembre del año pasado, según manifestaron ayer gremios de las vialeras.

Asimismo, señalaron que la preocupación del sector se acrecienta, debido a que la deuda de la institución seguirá aumentando, pues al monto pendiente se deberán sumar los certificados de obras de febrero y marzo.

“Están obligando los expedientes, aún falta mucho, pero están obligando. Ya estamos en marzo y tenemos hasta el 10 para presentar nuestros nuevos certificados y la deuda cada día irá creciendo“, expresó el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke.

A su turno, el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Guillermo Mas, señaló que aunque los recursos estén obligados, recién el lunes se realizarían los pagos. “Se están haciendo las obligaciones y la solicitud de transferencias de recursos. Creemos que los pagos a las empresas empezaran el próximo lunes”, expresó.

PROBLEMAS CON EL PRESUPUESTO. En el Ministerio de Hacienda, señalaron ayer que los atrasos en los pagos se debe a un problema presupuestario del MOPC.

“Recursos hay, todo lo que es inversión está calzando. El problema no es financiero, es presupuestario. Estamos iniciando un nuevo año y estos son compromisos del 2019, y muchos de esos compromisos no están previstos en el PGN que se aprobó para el 2020. Se programó una cosa, pero el MOPC se quedó con compromisos que no obligó y no pudo meter como deuda flotante”, aseveró el ministro sustituto de Hacienda, Óscar Llamosas

Siguió: “En enero no se puede hacer nada, porque solo se ejecutan los gastos prioritarios hasta que salga el decreto del plan financiero, recién cuando sale el plan financiero se puede pedir la modificación presupuestaria. Esas modificaciones después deben salir por decreto también y recién ahí se les asigna el plan de caja”.

Agregó que los pagos pendientes no ingresaron como deuda flotante, debido a que pudieron retrasarse los procesos de certificación o cumplimiento de todos los trámites.