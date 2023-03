MOPC continúa con dragados ante posible descenso de los ríos

Añadió que si bien en la capital todavía se tiene mucha agua, en el Norte del país el nivel del agua ya empezó a descender a un ritmo de cuatro a cinco centímetros por día. “Quiere decir que dentro de una o dos semanas esa agua que tenemos aquí y hacia Pilar empezará también a descender y a estabilizarse”, detalló el funcionario del MOPC.

Lluvias. Martínez reconoció que hubo bastante lluvia, sobre todo en Brasil, y esa agua llegó y elevó los niveles de los ríos en Paraguay. “Hoy no hay ningún paso crítico, en el sentido que no existe lugar donde haya complicaciones para la navegación, pero sí hay pasos que no están cumpliendo con los diez pies al nivel de referencia que tomamos en los dragados, ese nivel es donde está el agua el 90% del tiempo. Es decir, estas crecidas ocurren cada cinco o seis años, no son normales, ocurre dentro de ese 10% de probabilidad”, explicó el profesional.

Por estos motivos, los trabajos de dragado continúan. Así, en el tramo Sur (Asunción-Paraná) se realizó un relevamiento completo de los pasos. “Hay todavía pasos que tenemos que intervenir, como el Paso Queso, donde tenemos que hacer un mejor canal. Con este nivel de agua no hay problemas de navegación, pero con aguas a un nivel normal sí podemos tener complicaciones. Entonces, hay que aprovechar estos niveles de agua para poder trabajar tranquilos”, subrayó.