Mónica Rivas: “No hay barreras cuando hay talento y sueños”

“Buscaba seguir haciendo arte, pero con materiales más profesionales. La pandemia golpeó el bolsillos de todos y no me podía dar el lujo de comprar lo que necesitaba. Además, buscaba promover mi arte, demostrando que no hay barreras cuando hay talento y sueños”, comenta Moni, quien pinta desde los 6 años.

Uno de los primeros en dar respuesta a la publicación de Mónica fue Daniel Gómez, quien resalta su emprendedurismo. Le pidió prepararle algo referente al club Cerro Porteño y ella accedió. “Trabajó toda la noche del jueves y el viernes y a primera hora me envía el trabajo realizado con el escudo de Cerro, es algo hermoso y único”, relata Daniel, quien también puso en subasta su remera para que la artista pueda obtener algunos materiales.

“Tanto por agradecer, empezando por @DanielGomezR que sacrificó hasta su remera del Ciclón y fue el primero que dijo sí a mi arte, siendo el primero en comprar uno de mis dibujos”, tuiteó Mónica. Otro de los colaboradores con el pedido de la artista fue Eduardo Espinoza, quien amablemente se ofreció para realizar el delivery de los trabajos en forma gratuita y en bicicleta.

La joven tiene de nacimiento una parálisis cerebral leve, pero eso no le impide desarrollarse como cualquier otra persona en la sociedad. En el 2008 salió como Joven Destacada, reconocimiento otorgado por la organización Niños Mártires de Acosta Ñu, y en el 2018 se recibió de ingeniera en Márketing y Publicidad.

“Gracias por resaltar la solidaridad de la gente y mi talento, antes que mi discapacidad. Con esto quiero demostrar que lo físico no nos define, sino nuestra esencia como seres humanos”, tuiteó emocionada hace unos días.

SU TÉCNICA. “Uso mucho los dedos para darle textura, acuarelas para mezclar los colores entre sí, para crear un fondo más armonioso y pintura para resaltar la idea principal de cada obra”, explica.

Entre sus principales inspiraciones están sus gatitos, paisajes y lapachos. “Me inspira ver paisajes y plasmarlos a mi manera. Me encanta revivir cada etapa de mis dibujos y pinturas. Es como el ciclo de la vida”, reflexiona.

Una de las personas más influyentes en su amor al arte es la profesora de Artes Plásticas Marina Peralta, quien desde pequeña se ha dedicado a enseñarle a la joven las diferentes técnicas. La artista destaca el apoyo de su familia, que es el pilar de toda su vida. A parte de pintar y dibujar, a Mónica le gusta escribir, cocinar, ver películas o series, uno de sus sueños pendientes es viajar a Italia.