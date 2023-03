Modelo de Peña es maquillaje y peligro para empresas, dicen

Resaltó que cuando hablan de defensa a los emprendedores es falso porque trabajan de manera desleal, con fondos que le permiten operar de forma ilegítima e impiden la competencia. “Hoy Horacio Cartes no puede sacar su plata del país y eso genera una competencia desleal a la interna de nuestro país. Es un problema porque genera una distorsión en el mercado, entonces al emprendedor que realmente quiere progresar, le va a costar mucho más si hay un jugador de esas características”, apuntó Defelippe, quien integra la Lista 9, opción 45.

El emprendedor y gremialista indicó que pelean por desterrar a un grupo atornillado al poder hace más de 70 años, que tiene una serie de privilegios que superan a los beneficios que puede tener un ciudadano común. “La gente tiene que tener cuidado de no caer en la trampa de que, si le proveen alguna vez un producto de sus empresas, o si alguien está empleado en una de sus empresas, pensar que eso está beneficiando a la economía y a la población. Eso es mentira”, advirtió. Defelippe expuso cuatro líneas de trabajo que sustentan su candidatura que son: El acceso a créditos; la simplificación de trámites; la asistencia técnica de calidad y seguridad social. “Hay más de un millón de trabajadores independientes sin protección de salud ni jubilación”, señaló.

El empresario representa al sector emprendedor, con una vasta trayectoria en el ámbito, junto con la candidata a vicepresidenta de la Concertación Soledad Núñez, quien es su esposa.

Comentó que si bien la percepción sobre la política es que la representación no es buena, existen nuevos candidatos y nuevas propuestas. “En el sector emprender no estamos representados adecuadamente y necesitamos organizarnos para ocupar puestos de poder ocupados por personas que no tienen como prioridad el bien común”, sostuvo.



Lo que hace Peña es maquillaje. Cómo vamos a atraer inversión si su patrón está a punto de ir a EEUU de naranja.

Bruno Defelippe,

candidato a senador.