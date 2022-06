Mipymes urgen plan para refinanciar créditos de pandemia

Consideró que hoy existen todos los condimentos para que se acentúe y permanezca la recesión económica, pero lo más preocupante es que no ven desde el Gobierno una política de reactivación o, por lo menos, de nivelación de la economía.

“El Banco Central volvió a subir sus tasas, el crédito se retrae, las tasas del sector financiero obviamente suben y están por las nubes. Se debe entender que los créditos que tomaron las mipymes durante la pandemia fueron de sobrevivencia y no de reactivación”, remarcó.

Tavella comentó que de alguna manera ya tuvieron una primera conversación con el gremio de los bancos Asobán. “Vamos a tener otra y queremos plantear, como Federación Paraguaya de Mipymes, una refinanciación de deudas de la misma manera que les dieron al agro y la ganadería en febrero”, enfatizó.

OLVIDO. Tavella dijo que el BCP se olvidó de las mipymes. “Las empresas siguen quebrando. Asistieron solo al agro y la ganadería, pero se olvidaron de las mipymes. Hace dos meses hicimos este planteamiento, nos prometieron reunirnos para hablar, pero esto no sucedió. Nos dijeron que con lo recibido tenemos que trabajar y ya no tenemos crédito y nadie te fía absolutamente nada”, lamentó.

Apuntó que la propuesta concreta es que el BCP pueda emitir una disposición de emergencia para poder refinanciar las deudas, “porque a nadie le sirve que suba la morosidad y los bancos terminen viviendo una serie de embargos de bienes y propiedades porque las empresas no pueden pagar”.

Insistió en que no es que las mipymes no quieran pagar, sino que realmente no pueden cumplir porque las ventas cayeron entre el veinte y treinta por ciento.

Aseveró que el sector de la construcción que antes sufría por falta de cemento, ahora lo puede retirar en 24 horas, porque no hay nada.

Subrayó que el Banco Central debe considerar en serio el tema de las mipymes que representan el 95 por ciento de la economía y emplean al 75 por ciento de la gente.

“Es grande el daño que genera la pérdida de empleos”, advirtió.

Consultado cuánto es el monto a refinanciar, señaló que si se considera el Fogapy, fueron cien millones de dólares o un poco más, pero posiblemente no todos tengan problemas, aun cuando hay muchas mipymes que sacaron créditos para sobrevivir.

Finalmente, refirió que solicitará los datos concretos a la Asobán de los montos, pero adelantó que no cree que sea demasiado para pedir su refinanciamiento.