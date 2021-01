Ministro dice que se actuó transparente y se espera fallo en París

El ministro de Relaciones Exteriores, Federico González, afirmó que Paraguay no aceptó el acuerdo por la deuda con PDVSA ofrecido por Juan Guaidó. Aseguró que el Gobierno paraguayo actuó con transparencia y está a la espera de la resolución del Tribunal Arbitral en París.

González se refirió así al acuerdo por el cual el país no pagaría gastos ni intereses y tendría una quita del 50% del capital y comentó a radio Monumental 1080 AM que la propuesta fue analizada, pero que no se concretó ni se firmó ningún documento. Señaló que la deuda con la petrolera venezolana fue asumida por gobiernos anteriores y que fue sometida a instancias del citado Tribunal de Francia.

Asimismo, aseveró que el propio presidente Mario Abdo Benítez se comprometió a honrar sus compromisos financieros con Venezuela. “Se actuó con transparencia”, insistió en la charla con radio Monumental 1080AM.

Además, subrayó que está en constante comunicación con el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, acusado de ser el principal artífice del frustrado acuerdo, y que se presentará todo lo que corresponda para aclarar la situación.

El Washington Post publicó una investigación sobre acuerdos presentados por representantes de Guaidó. Con Paraguay se incluía una “comisión” de USD 26 millones a terceros, lo que generó la alarma.