Ministra de SFP ignora pedido de Policía

Nelly Cortesi, coordinadora de familiares de las Fuerzas Públicas, señaló que hace tiempo que la Policía solicitó un llamado interno para concretar pero desde la Función Pública está poniendo trabas.

“No nos da acceso para hablar con la directora (Cristina Bogado). No le recibe ni a la Policía, que pidió que se le atienda y no les recibe”, relató Cortesi. Mencionó que no hay acceso ni desde la mesa de entrada para hablar con los funcionarios técnicos.

La idea es trabajar con el perfil de las mujeres que cumplen la función de servicio en la cocina para la contratación. Actualmente las mismas realizan el trabajo y reciben un pago gracias a la voluntad de los policías en las principales dependencias.

“Dependemos del llamado y no lo hacen. Desde hace tiempo que se hizo el pedido. La policía hizo su parte, tiene el presupuesto de Hacienda, pero en la Función pública no hacen caso”, denunció. Hay cocineras que hace 22 años cumplen su función.