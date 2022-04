Mineur denuncia a TSJE por ineficiencia

Sin embargo, Mineur asegura que no hace falta una ley, sino solo voluntad política. “Aún hay tiempo para que paraguayos en el extranjero tengan posibilidad de votar, eso no requiere de ley, sino de voluntad política, porque sabemos que el TSJE es una institución con poder en recursos humanos y hoy con tecnología podemos tener datos, perfeccionar padrones y dar posibilidad a los paraguayos. Es mentira que no existe capacidad física para inscribir automáticamente, considerando que las embajadas tienen roles en el empadronado”, aseguró.

Los diputados colorados dejaron fuera del orden del día intencionalmente el proyecto de ley “que establece la inscripción automática en el Registro Cívico Permanente de ciudadanos paraguayos y paraguayas residentes en el Paraguay y en el extranjero para el pleno ejercicio del derecho al voto”. El proyecto fue una propuesta del Frente Guasu y tiene media sanción en el Senado.

La primera vez que debía ser tratada se retiraron para dejar sin cuórum la sesión. El objetivo es poner trabas para que no rija y evitar el voto de este sector. Paraguayos en Argentina solicitaron su aprobación.