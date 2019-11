MIC de la era Leite repartió G. 3.491 millones de multas

El millonario pago legal a funcionarios por participación en multas a infractores, sigue generando reacciones de abierto rechazo de la ciudadanía. Hurgando en los antecedentes, el ex ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, repartió unos 3.500 millones de guaraníes en dicho concepto a los funcionarios. Lo que no pasa desapercibido es que los montos más jugosos fueron para los viceministros y directores y no para los fiscalizadores intervinientes.